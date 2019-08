Dunkerque : la gratuité des transports en commun est un succès

C'est l'une des priorités des territoires : les transports. Et depuis plusieurs mois, une initiative fait débat, à savoir les transports en commun gratuits. La ville de Dunkerque (Nord) a sauté le pas en octobre 2018, et 9 mois plus tard, les premiers bilans semblent très positifs, notamment en terme de fréquentation. "Avant je ne prenais jamais le bus, je prenais toujours la voiture", confie une habitante de l'agglomération.

70% de fréquentation en plus en semaine

"Maintenant je laisse la voiture devant la maison et je vais plus facilement au boulot en bus. Sachant qu'il y a un bus qui passe toutes les 10 minutes en bas de la maison. Du coup c'est beaucoup plus pratique", assure-t-elle. La gratuité des transports, une mesure à la fois sociale, économique et écologique. Le maire a souhaité agir par incitation et non par contrainte afin d'amener ses administrés à utiliser un mode de transport plus respectueux de l'environnement. La fréquentation des bus a augmenté de 70% en semaine, et de 140% le weekend. Le réseau a été étoffé, et les rotations multipliées. Les commerçants du centre-ville eux aussi voient de nouveaux clients venir.