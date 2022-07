Résultats du bac 2022



Les épreuves du bac 2022 se sont tenues le 11, 12 et 13 mai 2022 pour les enseignements de spécialité suivis en classe. Elles ont repris ensuite à partir du 15 juin 2022 pour les épreuves communes. Le grand oral est quant à lui prévu du 20 juin au 1er juillet 2022.



Pour les élèves de terminale de la voie générale et technologique, l'épreuve écrite de philosophie a eu lieu le jeudi 15 juin au matin. Les élèves de première ont, eux, planché sur les épreuves anticipées de français le jeudi 16 juin après-midi pour l'écrit. Pour le baccalauréat professionnel, les épreuves écrites générales se déroulent du 14 au 24 juin. Une session a eu lieu du 23 mai au 3 juin pour les épreuves pratiques sur support informatique.



Les évaluations communes (anciennement appelées "E3C") prévues en première et terminale ont été annulées au profit du contrôle continu, avec la prise en compte des notes du bulletin scolaire. Cette mesure concerne l'histoire-géographie, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l'enseignement scientifique pour la voie générale.



En parallèle, les lycéens de terminale passent aussi par la procédure des admissions post-bac Parcoursup. Ils avaient jusqu'au 8 avril pour s'inscrire et indiquer leurs premiers vœux. Les réponses sont communiquées depuis le 2 juin.



La publication des résultats du bac 2022 général, technologique et professionnel seront publiés à partir du mardi 5 juillet. Retrouvez tous les contenus de franceinfo sur les épreuves de cette année. Les résultats officiels du bac 2022, fournis par le ministère de l'Education nationale, ainsi que tous les résultats de tous les examens et de toutes les filières seront disponibles sur ce site, à partir du 5 juillet, en partenariat avec Lumni.



Pour rappel, en 2021, le taux de réussite du baccalauréat a atteint 93,7%, selon les résultats définitifs, 97,6% dans la voie générale, 94% dans la voie technologique et 86,7 % en professionnel.